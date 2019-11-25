У Росії трапилося масове отруєння газом у школі: десятки постраждалих

У Нижньогородській області (Росія) трапилося масове отруєння газом у Вадській школі. Загалом постраждали понад 40 осіб, більшість із яких – діти.

Як повідомляє ТАСС, заняття у школі припинено. За попередньою версією, причиною нездужання школярів і вчителів став викид одоранту із розташованої неподалік газорозподільної станції.

За даними Telegram-каналу "Подъем", шестеро постраждалих перебувають у важкому стані. 18 осіб вже відпустили з лікарні додому.

Отруєння газом glavcom.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 12 неповнолітніх студентів училища у Львові також отруїлися газом, розпорошеним із балончика. Дівчина зайшла у кімнату до свого знайомого, побачила на його столі балончик, думала, що флакон із парфумами, і використала. В результаті газом надихалися всі підлітки, які перебували у кімнаті, через що їх довелося госпіталізувати.

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