У Росії трапилася ще одна ДТП з автобусом, який прямував в ОРДЛО. Фото

У районі селища Покровське під російським Ростовом вранці 16 січня рейсовий автобус MAN сполученням Кисловодськ – Донецьк зіткнувся з мікроавтобусом. Обидва транспортні засоби злетіли в кювет, травми отримали двоє людей.

Про це повідомляє "Діалог.UA" із посиланням на пропагандистський Telegram-канал. За тиждень це вже друга аварія з автобусами, які прямували на окуповану частину України з РФ (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"За попередніми даними, в аварії постраждали водій і пасажир мікроавтобуса", – йдеться в повідомленні.

Аварія під Ростовом

Внаслідок зіткнення основний удар припав на передню частину їхнього авто. Про стан постраждалих і даних про жертв немає.

На опублікованих у мережі фото з місця аварії видно, що ДТП з автобусами на засніженій трасі зачепила ще й легкове авто.

Автобус зіткнувся з мікроавтобусом

Двоє людей постраждали

Це друга аварія під Ростовом із автобусами, які прямували в ОРДЛО Inside Donetsk

ДТП трапилася в районі селища Покровське Ростовської області Google-карта

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