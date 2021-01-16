У Росії трапилася ще одна ДТП з автобусом, який прямував в ОРДЛО. Фото

Марина Ліснічук Новини Росії 10:12, 16.01.2021 Оновлено: 10:43, 16.01.2021

У районі селища Покровське під російським Ростовом вранці 16 січня рейсовий автобус MAN сполученням Кисловодськ – Донецьк зіткнувся з мікроавтобусом. Обидва транспортні засоби злетіли в кювет, травми отримали двоє людей.

Про це повідомляє "Діалог.UA" із посиланням на пропагандистський Telegram-канал. За тиждень це вже друга аварія з автобусами, які прямували на окуповану частину України з РФ (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"За попередніми даними, в аварії постраждали водій і пасажир мікроавтобуса", – йдеться в повідомленні.

Аварія під Ростовом

Внаслідок зіткнення основний удар припав на передню частину їхнього авто. Про стан постраждалих і даних про жертв немає.

На опублікованих у мережі фото з місця аварії видно, що ДТП з автобусами на засніженій трасі зачепила ще й легкове авто.

Автобус зіткнувся з мікроавтобусом
Двоє людей постраждали
Це друга аварія під Ростовом із автобусами, які прямували в ОРДЛО
Inside Donetsk
ДТП трапилася в районі селища Покровське Ростовської області
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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 13 січня в Ростовській області Росії перекинувся пасажирський автобус сполученням Москва – Луганськ (за іншими даними, Донецьк). В аварії загинуло двоє людей. Серед 15 пасажирів були й українці.

  • У Міністерстві закордонних справ України уточнили, що внаслідок цієї ДТП загинули саме двоє українців, а ще двоє отримали травми.

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