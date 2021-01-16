У Росії трапилася ще одна ДТП з автобусом, який прямував в ОРДЛО. Фото
У районі селища Покровське під російським Ростовом вранці 16 січня рейсовий автобус MAN сполученням Кисловодськ – Донецьк зіткнувся з мікроавтобусом. Обидва транспортні засоби злетіли в кювет, травми отримали двоє людей.
Про це повідомляє "Діалог.UA" із посиланням на пропагандистський Telegram-канал. За тиждень це вже друга аварія з автобусами, які прямували на окуповану частину України з РФ (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
"За попередніми даними, в аварії постраждали водій і пасажир мікроавтобуса", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок зіткнення основний удар припав на передню частину їхнього авто. Про стан постраждалих і даних про жертв немає.
На опублікованих у мережі фото з місця аварії видно, що ДТП з автобусами на засніженій трасі зачепила ще й легкове авто.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 січня в Ростовській області Росії перекинувся пасажирський автобус сполученням Москва – Луганськ (за іншими даними, Донецьк). В аварії загинуло двоє людей. Серед 15 пасажирів були й українці.
У Міністерстві закордонних справ України уточнили, що внаслідок цієї ДТП загинули саме двоє українців, а ще двоє отримали травми.