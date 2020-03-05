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5 березня • оновлено в 10:29
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У Росії трапилася НП з трьома літаками, вони пішли на екстрену посадку

1.2т
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У Росії за ранок 5 березня одразу три літаки вирушили на екстрені посадки після анонімних погроз.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Комсомольської правди". Повідомляється, що мова йде про літаки рейсів Москва – Омськ, Санкт-Петербург – Сімферополь і Москва – Сиктивкар.

Рейс Москва – Омськ з Шереметьєво отримав сигнал про замінування. Борт продовжив шлях до місця призначення і планує посадку в омському аеропорту. Разом з тим, стало відомо, що літак, який вилетів із Санкт-Петербурга до Сімферополя, готується до екстреної посадки в аеропорту Ростова-на-Дону "Платов". Причина така ж – анонімний сигнал про замінування борту.

У Росії відбулося відразу дві надзвичайні з літаками

У Росії відбулося відразу дві надзвичайні з літаками

Також повідомлення про бомбу на борту отримав літак рейсу Москва – Сиктивкар.

Нагадаємо, в Росії вранці 3 грудня, екстрену посадку здійснили відразу три літаки. Йдеться про рейси Владивосток – Москва, Новосибірськ – Москва і Москва – Цюріх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в провінції Газні на сході Афганістану 27 січня розбився американський військовий літак. Всі члени його екіпажу – до п'яти чоловік – загинули.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Росія
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
спасибо, кклы... мы не останемся в долгу...
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