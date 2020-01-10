У Росії трапилася нова НП з літаком: перші подробиці

У п'ятницю, 10 січня, в Росії здійснив вимушену посадку літак авіакомпанії "Аерофлот", що летів з Москви в Новий Уренгой.

Повітряне судно приземлилося в Нижньовартовську, повідомляє пресслужба ямальського аеропорту.

"Рейс"Аерофлоту" пішов на запасний аеродром в Нижньовартовську. Складні метеоумови: сильний поривчастий бічний вітер", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що літак повинен був прибути в Новий Уренгой, після чого вилетіти в Москву о 9:10 за місцевим часом. Затримка рейсу становить понад три години.

Крім того, майже на годину затримали виліт літака компанії "S7", який прямував до Москви.

Аерофлот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту Велике Савіно міста Перм (Росія) здійснив аварійну посадку пасажирський літак Airbus A320.

В аеропорту Кольцово (Єкатеринбург, Росія) через відмову двигуна здійснив екстрену посадку літак Новосибірськ – Москва.

В аеропорту Єкатеринбурга (Росія) здійснив аварійну посадку ще один пасажирський літак Airbus А320 авіакомпанії Ural Airlines.

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