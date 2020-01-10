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10 січня • оновлено в 09:01
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У Росії трапилася нова НП з літаком: перші подробиці

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У п'ятницю, 10 січня, в Росії здійснив вимушену посадку літак авіакомпанії "Аерофлот", що летів з Москви в Новий Уренгой.

Повітряне судно приземлилося в Нижньовартовську, повідомляє пресслужба ямальського аеропорту.

"Рейс"Аерофлоту" пішов на запасний аеродром в Нижньовартовську. Складні метеоумови: сильний поривчастий бічний вітер", – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що літак повинен був прибути в Новий Уренгой, після чого вилетіти в Москву о 9:10 за місцевим часом. Затримка рейсу становить понад три години.

Крім того, майже на годину затримали виліт літака компанії "S7", який прямував до Москви.

Аерофлот

Аерофлот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту Велике Савіно міста Перм (Росія) здійснив аварійну посадку пасажирський літак Airbus A320.

В аеропорту Кольцово (Єкатеринбург, Росія) через відмову двигуна здійснив екстрену посадку літак Новосибірськ – Москва.

В аеропорту Єкатеринбурга (Росія) здійснив аварійну посадку ще один пасажирський літак Airbus А320 авіакомпанії Ural Airlines.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія Нижньовартовськ
Теги
Новини Росії літак
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Новое ЧП с редакторами ОБСОСА!!!! Мозок ушел полностью в свiдомiсть, гiднiсть i MAHДАйнутость!!!
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hunt andres
hunt andres
Какое ЧП? Сложные метеоусловия, посадка вынужденная. Такое во всем мире происходит ежедневно. ЧА произошло с укр. самолетом в Иране. Вот об этом и трындите.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
В Израиле вчера загорелся двигатель Боинга 737.
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Добрыня .
Добрыня .
Сиромашенко Александр, Ну, так и чё будем делать ??
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