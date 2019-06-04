У Росії трапилася масова бійка з ОМОНом: з'явилося відео

В Архангельській області на станції Шиєс (Росія) противники будівництва сміттєвого полігону влаштували сутичку з бійцями ОМОНу.

Про це повідомляє видання "7×7". (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що на будмайданчику спробували заново звести паркан, який раніше зруйнували активісти. Однак учасники протесту стали живим щитом в отворі, не даючи будівельникам продовжити роботи.

7x7-journal.ru

Охорона, поліцейські і бійці ОМОНу силою витіснили місцевих жителів, які виступили проти будівництва сміттєзвалища. У результаті зіткнень було затримано сім осіб.

7x7-journal.ru

7x7-journal.ru

"Шиєс сьогодні. Але по федеральних каналах такого не покажуть. А Соловйов із зливними бачками натомість розкажуть росіянам про користь сміттєзвалищ, щоб не було "як в Україні", – відреагував блогер Vitauskas.

Відзначимо, на станції Шиєс із липня 2018 року будують сміттєвий полігон для ввезення в регіон сміття з Москви. Планується, що він займе територію в 300 гектарів. Місцеві жителі вважають, що робота полігону призведе до екологічної катастрофи, тому чергують біля будівництва і блокують дороги до станції.

Кілька разів між активістами й охоронцями полігону вже відбувалися конфлікти — екозахисників били, коли вони намагалися перешкодити розвантаженню матеріалів для будівництва або підвозу палива.

Шіес сьогодні. Але по федеральних каналах такого не покажуть. А солов'їв із зливними бачками натомість розкажуть росіянам про користь сміттєзвалищ, щоб не було "як в Україні" pic.twitter.com/HmlKQJEBpt - Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 4 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в десятках міст Росії пройшли масштабні мітинги проти "сміттєвої реформи", яка принесла росіянам істотне підвищення тарифів.

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