У Росії згорів дотла автобус із Донецька, постраждали українці. Фото і відео з місця ДТП

У Липецькій області Росії рейсовий автобус зіткнувся з "Газеллю" і загорівся. У ньому перебували 39 українців, у тому числі дитина. Автобус їхав з Донецька до Санкт-Петербурга.

За попередньою інформацією, в ДТП постраждали п'ятеро людей. Трьох із них госпіталізували з легкими травмами, повідомили в пресслужбі Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За даними РИА Новости, аварія трапилася вночі 17 липня на 375-му кілометрі траси М-4 "Дон" в Єлецькому районі біля населеного пункту Хмелінец. Відзначається, що на місце події оперативно прибули пожежники і загасили автобус. Причина зіткнення не уточнюється.

Автобус згорів дотла. РИА Новости

Він зіткнувся з "Газеллю". РИА Новости

Як писав OBOZREVATEL раніше, російська актриса Олена Проклова назвала "хворою людиною" артиста Михайла Єфремова, який у червні влаштував смертельну ДТП в центрі Москви.