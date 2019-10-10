Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 21:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії трапилася друга за день НП з літаком

5.1т Читати матеріал російською

У Росії літак Bombardier з пасажирами на борту в четвер, 10 жовтня, потрапив у НП. Він раптово повернувся в аеропорт "Шереметьєво" для екстреної посадки.

У судна виникли проблеми з шасі. Про це повідомили на сторінці "РИА Новости" в Telegram з посиланням на екстрені служби.

На борту літака перебували 36 осіб. Він прямував до Череповця (Росія).

У Росії трапилася нова НП з літаком

У Росії трапилася нова НП з літаком

Новини
Під Львовом здійснив аварійну посадку літак з пасажирами: є жертви

Зазначимо, що цього ж дня в аеропорту "Кольцово" в Єкатеринбурзі здійснив аварійну посадку військовий літак Ан-12. Причиною також могло бути пошкодження шасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Росії літак МС-21 здійснив посадку в аеропорту "Жуковський" (під Москвою). Попередня причина аварійної ситуації – відмова електроніки.

  • У РФ через смерть дитини на борту зробив екстрену посадку літак, який прямував з Москви до Грозного.

  • Пізніше літак-амфібія Л-4 вранці 8 жовтня здійснив жорстку посадку відразу під час зльоту в Магаданській області (Росія).

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
6
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel