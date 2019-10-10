У Росії трапилася друга за день НП з літаком

У Росії літак Bombardier з пасажирами на борту в четвер, 10 жовтня, потрапив у НП. Він раптово повернувся в аеропорт "Шереметьєво" для екстреної посадки.

У судна виникли проблеми з шасі. Про це повідомили на сторінці "РИА Новости" в Telegram з посиланням на екстрені служби.

На борту літака перебували 36 осіб. Він прямував до Череповця (Росія).

У Росії трапилася нова НП з літаком

Зазначимо, що цього ж дня в аеропорту "Кольцово" в Єкатеринбурзі здійснив аварійну посадку військовий літак Ан-12. Причиною також могло бути пошкодження шасі.

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У Росії літак МС-21 здійснив посадку в аеропорту "Жуковський" (під Москвою). Попередня причина аварійної ситуації – відмова електроніки.

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Пізніше літак-амфібія Л-4 вранці 8 жовтня здійснив жорстку посадку відразу під час зльоту в Магаданській області (Росія).

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