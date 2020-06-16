У Росії топчиновник підтримав чипування людей по 'патенту' Гейтса

У Росії голова Ради з прав людини Валерій Фадєєв заявив, що американський мільярдер і філантроп Білл Гейтс має намір чипувати людей на планеті. На його думку чипування можливо в РФ.

Про це російський чиновник міркував в ефірі радіо "Говорить Москва". Фадєєв розповів про якийсь патенті Гейтса з трьома шістками.

"Білл Гейтс говорить: навколо вас багато датчиків, вбудованих в прилади. А давайте тепер ці датчики будуть передавати в мою систему, яку я побудую відповідно до цього патенту. У вас на екрані з'являється реклама, і камера стежить: якщо ваші зіниці бігають правильним чином по цій рекламі, напевно, можна поставити датчики слини, як у собаки Павлова. Або політичний текст з'являється, і датчики стежать за тим, як ви читаєте політичний текст. Якщо відповідно до алгоритму система приймає рішення, що ви дієте правильно, вам на рахунок капає криптовалюта. Я не вигадую. Капіталісти виявилися хитрішими", – говорив він.

На думку Фадєєва, чіпування можливо в Росії. При цьому він спирався на якісь дослідження з розвитку штучного інтелекту.

"Інформація, яка буде накопичуватися в відповідно до закону про єдиний федеральний інформаційний регістр. Там десятки показників про нас, кожному з нас буде присвоєно цифровий номер. Московська система розвитку штучного інтелекту передбачає, що нас мільйони датчиків, камер будуть нас оточувати. Скандальна тема чипування. Хочу зауважити, що в програмі розвитку московського штучного інтелекту чипування передбачається", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , російський режисер Микита Михалков вважає, що Білл Гейтс має намір чипувати всіх людей планети.

Раніше OBOZREVATEL писав, чому в Україні почалась істерія через "чипування" і при чому тут Білл Гейтс.