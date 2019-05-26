У Росії таксист відкрив вогонь по перехожих з кулемета: розстріл потрапив на відео

У підмосковному Одинцове таксист відкрив стрілянину у дворі житлового будинку

Запис події з камер відеоспостереження з'явилася в мережі, передає Лента.ру. На кадрах видно, як в ході конфлікту з компанією місцевих жителів водій сервісу "Яндекс.Таксі" дістав з багажника пістолет-кулемет і почав стріляти.

Відзначається, що деякі учасники конфлікту перебували в стані алкогольного сп'яніння. В ході бійки один з них отримав поранення. З посиланням на джерело в поліції уточнюється, що таксист стріляв з пістолета-кулемета ПП-91 ( "Кедр").

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Баришівка під Києвом біля одного з ресторанів був застрелений заступник начальника відділення поліції майор Антон Павленко. Як стало відомо з поінформованих джерел, вбивство було замовним.

Павленко за кілька днів до загибелі вперше став батьком, а в трагічну ніч святкував свій день народження.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.