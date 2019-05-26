ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

У Росії таксист відкрив вогонь по перехожих з кулемета: розстріл потрапив на відео

Читати матеріал російською

У підмосковному Одинцове таксист відкрив стрілянину у дворі житлового будинку

Запис події з камер відеоспостереження з'явилася в мережі, передає Лента.ру. На кадрах видно, як в ході конфлікту з компанією місцевих жителів водій сервісу "Яндекс.Таксі" дістав з багажника пістолет-кулемет і почав стріляти.

Відзначається, що деякі учасники конфлікту перебували в стані алкогольного сп'яніння. В ході бійки один з них отримав поранення. З посиланням на джерело в поліції уточнюється, що таксист стріляв з пістолета-кулемета ПП-91 ( "Кедр").

Новини
У Кам'янському розстріляли авто активіста: постраждали перехожі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Баришівка під Києвом біля одного з ресторанів був застрелений заступник начальника відділення поліції майор Антон Павленко. Як стало відомо з поінформованих джерел, вбивство було замовним.

Павленко за кілька днів до загибелі вперше став батьком, а в трагічну ніч святкував свій день народження.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
11
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Таксисты у нас шмаляют прямо как мафиози в Чикаго, зато какие у нас раздутые штаты в росгвардии, но самое главное, что никто ничего не делает, а пУтин вешает лапшу, что у нас в стране порядок.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
и не попал???Это что ж за пулемёт такой?))))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Из говномёта кацап расстрелял стадо одичалого кацапья! Ох и ублюдки - эти позорные негодяи! Расея - страна негодяев! (с)
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки