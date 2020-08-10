У Росії священник жбурляв дитину в воду з головою, незважаючи на крики: з'явилося відео

В Ярославській області Росії священник під час хрещення довів дитину до істерики – він занурював її в купіль з головою долілиць. При цьому малюк червонів і плакав.

Про це повідомляє "360". На опублікованому відео видно, що батюшка практично жбурляє дитину в воду, занурює її в купіль із головою, тоді як малюк заходиться в істериці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

На кадрах батюшка різко занурює у воду немовля, що кричить, а його хресний намагається забрати малюка з рук священника.

Автор відео Дмитро Андрєєв розповів, що всі в храмі були налякані такою поведінкою батюшки.

"Ми злякалися за своїх дітей. Я просто звернув увагу, що батюшка занурює вниз головою маленьких дітей і не йде на поступки батьків. Я стояв впритул і був готовий забрати дитину, якби її занурювали з головою", – розповів Андрєєв.

"Те, що дітей хрестять із зануренням, – це правильно. Те, як священник це робить, – він похилого віку, потрібно розуміти його фізіологічні здібності. Він хрестить саме так, тому що йому так зручно, він по-іншому не зможе", – прокоментував дії священника клірик Свято-Нікольського храму в Гаврилов-Ямі Володимир Степаненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандально відомий священник РПЦ, який утік до Росії після Революції Гідності, протоієрей Андрій Ткачов закликав вмирати замість того, щоб лікуватися, і заборонив жінкам роздягатися перед лікарями.