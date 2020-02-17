У Росії суддя назвав СРСР незаконною державою: з'явилася перша реакція КС

У пресслужбі Конституційного суду Росії, суддя якого назвав СРСР незаконною державою, заявили, що це його особиста позиція.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Нагадаємо, що таке рішення Костянтин Арановський ухвалив, розглядаючи справу про відшкодування житла росіянам, яке відібрали в ході радянських репресій.

crimea.vgorode.ua

"Російська Федерація не продовжує собою в праві, а замінює на своїй території державу, незаконно одного разу створену, що і зобов'язує її рахуватися з наслідками її діяльності, включаючи політичні репресії", – сказав він.

Російський історик і опозиційний політик Андрій Зубов в блозі OBOZREVATEL в цьому контексті заявив, що "Радянський Союз і радянська РРФСР – це незаконні утворення, які були створені групою злочинців способом захоплення влади на території Росії". За його словами, думка судді "прямо перпендикулярна" настроям, які панують у Кремлі.

У Кремлі в свою чергу слова судді розкритикували. Так, один з парламентаріїв Держдуми РФ назвав його заяву "дивною" і здивувався тому, що подібні слова могла висловити людина, яка займає серйозну посаду і є юристом. Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав позицію судді "особливою думкою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов заявив, що в розвалі Союзу винні організатори серпневого путчу 1991 року.

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