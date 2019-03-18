У Росії студентів змусили відмолювати прогули: розгорівся скандал

На Уралі студентам запропонували закрити прогули за молебень на підтримку будівництва храму.

Про це, посилаючись на двох учнів ВНЗ, повідомляє "Новая газета", відзначаючи: подібний випадок був зафіксований в Уральському державному гірничому університеті (УГГУ) – "Студентська профспілка розіслала пропозицію пробачити 2 пропуски фізкультури в обмін на відвідування молебню на підтримку будівництва храму Святої Катерини".

"На доказ своїх слів студенти показали переписку із заступником голови профспілки Наріне Медянніковой, в якій вона стверджує, що ніяких дій від студентів не буде потрібно, потрібно лише прийти і постояти на молебні", - зазначає видання.

При цьому підкреслюється: за словами студентів, близько 20 учнів УГГУ таки прийняли пропозицію Медянніковой, вже опубліковане в співтоваристві "Типовий Єкатеринбург" та "ВКонтакте", і прийшли на молебень.

"Нова газета"

"Нова газета"

У той же час, видання акцентує увагу на тому, що представники самої профспілки фактично відмовилися коментувати ситуацію – "Голова профспілки Ільдар Самигуллин, прочитавши в соцмережах питання кореспондента, відповів тільки привітанням, а Медяннікова закрила свої акаунти".

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