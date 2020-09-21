У Росії стався сильний землетрус. Відео

В Іркутській області Росії в понеділок, 21 вересня, стався землетрус магнітудою від 5,5 до 5,9.

Поштовхи були зафіксовані в 71 км від Іркутська. Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр повідомив про магнітуду 5,5, в МНС РФ – про магнітуду 5-6 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Епіцентр знаходився в селищі Култук Слюдянского району. "Землетрус магнітудою 5.9, клас 14.7, інтенсивність 8.1, епіцентр в Слюдянском районі, селище Култук, в Іркутську і Слюдянці 5-6 балів", – заявили в регіональному відомстві "Інтерфаксу".

Зазначимо, що селище Култук розташоване на південно-західному березі Байкалу, в ньому проживає понад 4 тисяч осіб.

Даних про жертви і руйнування поки немає.

При цьому жителі Іркутської області і Бурятії писали в соцмережах, що відчули потужні поштовхи.

"Трясло тривало ... накатило, потрясло кілька хвилин і знову", – зазначила мешканка Іркутська.

Також про пережите розповіли жителі Ангарська і Улан-Уде. "Я в Ангарську. Перший поверх. Прокинувся", – повідомив один з місцевих жителів.

Деякі з них також уточнив, що були пошкоджені меблі. На останніх поверхах висотних будівель все відчувалося найсильніше.

Відзначається, що всього було 2 толку з перервами в 5 хвилин. Потужний перший (тривав приблизно 10 секунд) і другий помягче (близько 5 секунд).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 31 січня в Румунії стався землетрус, яке торкнулося і України. Його магнітуда склала 5,1.