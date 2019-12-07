У Росії трапилася страшна ДТП з чотирма авто: постраждали 10 дітей. Відео

У суботу, 7 грудня, в Нижньому Новгороді автомобіль збив 12 людей на перехресті. Серед них було 10 дітей.

За попередньою інформацією, після зіткнення чотирьох автомобілів одна з них вилетіла на тротуар і наїхала на пішоходів. Про це повідомляє "РИА Новости" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У ДТП в Нижньому Новгороді постраждали 10 дітей РИА Новости

Відомо, що постраждалі школярі прямували в театр з вчителькою. Десять дітей і двоє дорослих госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Міська влада повідомила, що вчителька, яка потрапила в ДТП з дітьми, померла в лікарні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Москві, в ніч на 7 грудня, автомобіль збив трьох людей на пішохідному переході, вилетів на тротуар і врізався в вестибюль станції міської електрички "Окружна".

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