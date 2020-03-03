У Росії сталася НП з трьома літаками: що відомо

У Росії за ранок, 3 грудня, екстрену посадку здійснили відразу три літаки.
Як повідомляє "Комсомольська правда" у Telegram, мова йде про рейси Владивосток–Москва, Новосибірськ–Москва і Москва–Цюріх.
Так, літак рейсу Владивосток–Москва через годину після зльоту повернувся назад і здійснив посадку в аеропорту Хабаровська. Літак рейсу Новосибірськ–Москва готується до екстреної посадки в аеропорту Пермі.
Рейс Новосибірськ–Москва
Рейс Владивосток–Москва
Третій літак, який здійснив незаплановану посадку, був рейсу Москва–Цюріх. Він повернувся в аеропорт "Шереметьєво". Причини поки не називаються.
Рейс Москва–Цюріх
Як повідомляв OBOZREVATEL, в провінції Газні на сході Афганістану 27 січня розбився американський військовий літак. Всі члени його екіпажу – до п'яти чоловік – загинули.
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