У Росії сталася НП з трьома літаками: що відомо

У Росії за ранок, 3 грудня, екстрену посадку здійснили відразу три літаки.

Як повідомляє "Комсомольська правда" у Telegram, мова йде про рейси Владивосток–Москва, Новосибірськ–Москва і Москва–Цюріх.

Так, літак рейсу Владивосток–Москва через годину після зльоту повернувся назад і здійснив посадку в аеропорту Хабаровська. Літак рейсу Новосибірськ–Москва готується до екстреної посадки в аеропорту Пермі.

Рейс Новосибірськ–Москва

Рейс Владивосток–Москва

Третій літак, який здійснив незаплановану посадку, був рейсу Москва–Цюріх. Він повернувся в аеропорт "Шереметьєво". Причини поки не називаються.

Рейс Москва–Цюріх

Як повідомляв OBOZREVATEL, в провінції Газні на сході Афганістану 27 січня розбився американський військовий літак. Всі члени його екіпажу – до п'яти чоловік – загинули.

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