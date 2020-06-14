У Росії трапилася НП із судном: весь екіпаж зник безвісти

Юрій Сергієнко Новини Росії 12:01, 14.06.2020 Оновлено: 12:47, 14.06.2020

У Авачинській бухті (Камчатський край Росії) перекинувся катер, на борту якого перебувало четверо людей. Всі вони зникли безвісти, проводяться рятувальні роботи.

Подія трапилася у ніч з 13 на 14 червня, повідомляється на сайті головного управління МНС по Камчатському краю.

У Росії трапилася НП із судном: рятувальники шукають зниклих безвісти
morspas.com

Катер "Тихий" доправляв вантаж до іншого судна. За нез'ясованих обставин він перекинувся.

Саме судно виявили в 40 км від берега, проте екіпажу поблизу не виявилося. Рятувальники ведуть пошук чотирьох чоловіків.

У Telegram-каналі "112" оприлюднено список зниклих. Це Калмиков Олексій Олександрович, Сєров Віталій Юрійович, Гусєв Володимир Юрійович і Чаміашвілі Едуард Тимурович.

Чотирьох зниклих безвісти шукають рятувальники
Telegram "112"

У рятувальній операції задіяно буксир "Капітан Мішин", на місці події працює слідча група.

Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 263 (порушення правил безпеки руху морського транспорту) КК РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні у Чорному морі танкер Glard-2 під прапором Росії зіштовхнувся з риболовецьким судном, внаслідок чого човен затонув.

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

Заразитися коронавірусом можна від собак і котів: вчені попередили про небезпеку

Дуда заступився за Україну через агресію Росії

Російські військові вдарили по мирному населенню в Широкиному

На Донбасі убили українського воїна та поранили ще двох: ЗСУ помстилися окупантам

"Квартал 95" загримів у гучний скандал із "крадіжкою" жартів: що трапилося