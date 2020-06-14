У Росії сталася НП із судном: весь екіпаж зник безвісти

У Авачинській бухті (Камчатський край Росії) перекинувся катер, на борту якого перебувало четверо людей. Всі вони пропали безвісти, проводяться рятувальні роботи.
Подія сталася у ніч з 13 на 14 червня, повідомляється на сайті головного управління МНС по Камчатському краю.
У Росії сталася НП з судном: рятувальники шукають зниклих безвісти
morspas.com
Катер "Тихий" доставляв вантаж до іншого судна. За нез'ясованих обставин він перекинувся.
Саме судно виявили в 40 км від берега, проте екіпажу поблизу не виявилося. Рятувальники ведуть пошук чотирьох чоловіків.
У Telegram-каналі "112" оприлюднено список зниклих. Це Калмиков Олексій Олександрович, Сєров Віталій Юрійович, Гусєв Володимир Юрійович і Чаміашвілі Едуард Тімурович.
Чотирьох зниклих безвісти шукають рятувальники
Telegram "112"
У рятувальній операції задіяно буксир "Капітан Мішин", на місці події працює слідча група.
Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 263 (порушення правил безпеки руху морського транспорту) КК РФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні у Чорному морі танкер Glard-2 під прапором Росії зіткнувся з риболовецьким судном, внаслідок чого човен затонув.
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