У Росії трапилася нова смертельна НП у літаку

У Росії під час рейсу Красноярськ – Домодєдово (Москва) трапився смертельний випадок у літаку.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерела в екстрених службах регіону. Зазначається, що Boeing 737-800, на борту якого перебувало 142 пасажири, здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська після того, як одній людині стало зле.

Boeing 737-800 "Квиточок Аеро"

"Смерть настала під час польоту. Тіло передали правоохоронним органам", – сказала представниця МОЗ РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через смерть дитини на борту в Росії здійснив екстрену посадку літак, який прямував з Москви до Грозного.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.