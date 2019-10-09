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9 жовтня • оновлено в 18:49
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У Росії трапилася нова смертельна НП у літаку

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У Росії під час рейсу Красноярськ – Домодєдово (Москва) трапився смертельний випадок у літаку.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерела в екстрених службах регіону. Зазначається, що Boeing 737-800, на борту якого перебувало 142 пасажири, здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська після того, як одній людині стало зле.

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Boeing 737-800

Boeing 737-800

"Квиточок Аеро"

"Смерть настала під час польоту. Тіло передали правоохоронним органам", – сказала представниця МОЗ РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через смерть дитини на борту в Росії здійснив екстрену посадку літак, який прямував з Москви до Грозного.

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Росія
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Новини Росії
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