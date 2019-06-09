У Росії сталася нова НП з літаком: всі подробиці

У Тункінському районі Бурятії (Російська Федерація) здійснив аварійну посадку літак Ан-2. Борт належить авіакомпанії "Фенікс".
Як повідомляється на Telegram-каналі "112", він вилетів вранці 9 червня для сільськогосподарських робіт. На борту перебувало двоє членів екіпажу.
Літак був змушений здійснити жорстку посадку в гірській місцевості. За інформацією РИА "Новости", обидва члени екіпажу знайдені живими. Пошуками займався вертоліт Мі-8.
Ан-2
"Радіо Свобода"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Росії Boeing 737-500 авіакомпанії "Ютейр" не зміг вилетіти з аеропорту через поломку підкрилок.
У Мордовії блискавка влучила в Superjet, що виконував рейс з Москви, після цього лайнер благополучно здійснив політ.
На початку травня пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 (Москва-Мурманськ) російської компанії "Аерофлот" екстрено повернувся в аеропорт "Шереметьєво", де загорівся. В результаті НП загинула 41 людина.
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