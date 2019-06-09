У Росії сталася нова НП з літаком: всі подробиці

У Тункінському районі Бурятії (Російська Федерація) здійснив аварійну посадку літак Ан-2. Борт належить авіакомпанії "Фенікс".

Як повідомляється на Telegram-каналі "112", він вилетів вранці 9 червня для сільськогосподарських робіт. На борту перебувало двоє членів екіпажу.

Літак був змушений здійснити жорстку посадку в гірській місцевості. За інформацією РИА "Новости", обидва члени екіпажу знайдені живими. Пошуками займався вертоліт Мі-8.

Ан-2 "Радіо Свобода"

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