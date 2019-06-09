ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

У Росії сталася нова НП з літаком: всі подробиці

1.5тЧитати матеріал російською

У Тункінському районі Бурятії (Російська Федерація) здійснив аварійну посадку літак Ан-2. Борт належить авіакомпанії "Фенікс".

Як повідомляється на Telegram-каналі "112", він вилетів вранці 9 червня для сільськогосподарських робіт. На борту перебувало двоє членів екіпажу.

Літак був змушений здійснити жорстку посадку в гірській місцевості. За інформацією РИА "Новости", обидва члени екіпажу знайдені живими. Пошуками займався вертоліт Мі-8.

Ан-2

Ан-2

"Радіо Свобода"

Новини
У Росії екстрено сів літак із пасажирами: що трапилося

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у Росії Boeing 737-500 авіакомпанії "Ютейр" не зміг вилетіти з аеропорту через поломку підкрилок.

  • У Мордовії блискавка влучила в Superjet, що виконував рейс з Москви, після цього лайнер благополучно здійснив політ.

  • На початку травня пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 (Москва-Мурманськ) російської компанії "Аерофлот" екстрено повернувся в аеропорт "Шереметьєво", де загорівся. В результаті НП загинула 41 людина.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
розбився літакНовини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel