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У Росії сталася нова НП із літаком: усі подробиці

2.4тЧитати матеріал російською

У понеділок, 3 червня, в Росії Boeing 737-500 авіакомпанії "Ютейр" не зміг вилетіти з аеропорту через поломку підкрилок.

Як передає "РИА Новости", літак зі 123 пасажирами в салоні повинен був вилетіти з Уфи в Сургут.

Повідомляється, що командир повітряного судна під час розбігу літака вирішив не злітати через те, що спрацювала сигналізація. Під час інциденту ніхто не постраждав.

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Блискавка вдарила: з російським літаком сталася НП

"За попередніми даними – не спрацювали підкрилки літака", – йдеться в повідомленні.

Літак Boeing 737-500

Літак Boeing 737-500

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Мордовії блискавка влучила в Superjet, що виконував рейс із Москви, після цього лайнер благополучно здійснив політ.

  • Також пасажирський літак Airbus A320 здійснив аварійну посадку в аеропорту "Шереметьєво" (Росія, Москва).

  • У московському аеропорту "Шереметьєво" літак Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку і загорівся. В результаті НП із літаком "Аерофлоту" з 78 пасажирів і членів екіпажу загинула 41 особа.

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Місце
РосіяУфа
Теги
Боїнг МН17BoeingлітакРосія
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леня зе
леня зе
да Boeing 737-500- какашка. вот АН-226* ---это литак.(*-вся техника выдумана и существует только в головах у свидомых.)
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