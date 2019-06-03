У Росії сталася нова НП із літаком: усі подробиці

У понеділок, 3 червня, в Росії Boeing 737-500 авіакомпанії "Ютейр" не зміг вилетіти з аеропорту через поломку підкрилок.

Як передає "РИА Новости", літак зі 123 пасажирами в салоні повинен був вилетіти з Уфи в Сургут.

Повідомляється, що командир повітряного судна під час розбігу літака вирішив не злітати через те, що спрацювала сигналізація. Під час інциденту ніхто не постраждав.

"За попередніми даними – не спрацювали підкрилки літака", – йдеться в повідомленні.

Літак Boeing 737-500

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