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У Росії сталася нова НП із пасажирським літаком: що відомо

2.9тЧитати матеріал російською

У Росії літак, який виконував рейс Курган – Москва, затриманий в аеропорту вильоту через технічні неполадки.

Про це повідомили у прес-службі повітряної гавані. "Рейс затриманий через технічні неполадки. Зараз авіакомпанія чекає фахівців із Тюмені, щоб їх виправити", – цитує повідомлення ТАСС.

Зазначається, що в аеропорту поки не уточнили характер несправностей.

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НП із літаком Boeing 737-500

НП із літаком Boeing 737-500

aex.ru

Згідно з розкладом аеропорту, рейс виконує літак Boeing 737-500 авіакомпанії UTair.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня аеропорту Іжевська (Російська Федерація) зняли з рейсу літак Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

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Новини Росії
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леня зе
леня зе
в огороде бузина ,а в Киеве дядько ,а в первоисточнике пишут о неполадках в Boeing 737-500
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