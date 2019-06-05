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У Росії сталася нова НП із літаком: на борту більше 200 пасажирів

2.1тЧитати матеріал російською

У ніч на 5 червня літак Boeing 757-200 рейсу Анталія - Барнаул зробив нештатну посадку у барнаульському аеропорту.

Причиною стала технічна несправність. На борту знаходилися 229 пасажирів і 7 членів екіпажу, передає ТАСС.

"Борт прийшов із годинною затримкою. Літак приземлився благополучно, зараз його оглядають в аеропорту. На заміну прийшов борт з аеропорту Толмачево, який вже полетів в Анталью", – розповіли в прес-службі аеропорту.

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Boeing 757-20

Boeing 757-20

azal.az

Як пояснили в прес-службі Західно-Сибірської транспортної прокуратури, літак сів штатно, але при посадці спрацював датчик технічної несправності. Додаткових маніпуляцій при посадці не проводили.

"Будемо з'ясовувати питання, чи вплине це на відправку пасажирів у наступні рейси, зараз встановлюємо інформацію. Будемо контролювати дотримання прав пасажирів на наступні рейси, які були заплановані до відправки цим судном, літак буде оглядатися", – сказали там.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 3 червня, в Росії Boeing 737-500 авіакомпанії "Ютейр" не зміг вилетіти з аеропорту через поломку підкрилок.

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Новини Росії
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