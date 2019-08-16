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У Росії трапилася нова НП із літаком через птахів

3.7т Читати матеріал російською

У Росії рейс авіакомпанії "Перемога" затримали в аеропорту Мінеральних Вод через потрапляння птаха в один із двигунів літака.

Про це повідомляє "Інтерфакс". Спочатку з'явилися дані про те, що фахівці оглядають повітряне судно на предмет пошкоджень. Потім інформація підтвердилася.

Літак сів у штатному режимі. Птицю виявив у фюзеляжі технік вже після висадки пасажирів.

Зазначається, що парк "Перемоги" складається із середньомагістральних літаків Boeing-737-800.

Літак затримали через птахів

Літак затримали через птахів

Турпром

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Махно Володимир
Махно Володимир
опять кац-апам повезло! :) ну праздник за праздником прям! фартовая нация! так держать! :)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Птичку жалко!(с) Животное Кацaп - не жалко!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Слава Богу на Украине такие происшествия не возможны,по причине отсутствия гражданской авиации. Да и военной,тоже
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Сидушов Николай, куда ты кого сдаешь, петух гамбургский? Сиди дальше в диван перди. По-русски правильно НА Украине. На своем говорите как хотите, а нам не указывайте
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Smekalov Ser.gey, Смopкалoв - только кaцaпская твapь постоянно мамaшу вспоминает! Сoпляк, ты инфaнтильнoе ничтoжeство, мамeнькин сынoк. Меpзoсть рaсейская!
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