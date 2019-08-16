У Росії трапилася нова НП із літаком через птахів

У Росії рейс авіакомпанії "Перемога" затримали в аеропорту Мінеральних Вод через потрапляння птаха в один із двигунів літака.

Про це повідомляє "Інтерфакс". Спочатку з'явилися дані про те, що фахівці оглядають повітряне судно на предмет пошкоджень. Потім інформація підтвердилася.

Літак сів у штатному режимі. Птицю виявив у фюзеляжі технік вже після висадки пасажирів.

Зазначається, що парк "Перемоги" складається із середньомагістральних літаків Boeing-737-800.

Літак затримали через птахів Турпром

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 серпня пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч із аеропортом Жуковський (Підмосков'я).

Причиною стало зіткнення лайнера зі зграєю чайок. Момент аварії був знятий на відео.

Російські ЗМІ з'ясували, що чайки могли прилетіти туди із сумнозвісних звалищ (полігонів) у Раменському районі.

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