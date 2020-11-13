У Росії сталася аварія з українським літаком. Фото і відео

У п'ятницю, 13 листопада, в російському Новосибірську здійснив аварійну посадку транспортний літак українського виробництва Ан-124 "Руслан".

Як повідомив Telegram-канал 360tv.ru, після посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, у нього ушкодилася пневматики і ліва основна стійка шасі. Також у машини пошкоджені крила.

На борту літака перебували 14 осіб, ніхто не постраждав.

За даними "Інтерфаксу", літак прямував до Відня без вантажу. Після зльоту командир борту повідомив про неполадки в двигуні і відмову систем радіозв'язку, запросивши дозвіл на аварійну посадку. Екіпажу не вдалося утримати літак і він викотився на 200 м за межі смуги.

Очевидці розповіли, що фрагменти судна почали відділятися ще в польоті. Їх знайшли на будівельних майданчиках, над якими пролітав Ан-124.

Крім того, "Руслан" пошкодив злітно-посадкову смугу, тому кілька літаків, що летіли до Новосибірська, відправили в Барнаул.

У Західно-Сибірському слідчому управлінні на транспорті Слідчого комітету Росії повідомили, що судно належить авіакомпанії "Волга-Дніпро". За фактом інциденту проводиться дослідча перевірка за ч.1 ст.263 (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту) КК Росії. На місці працює слідча група.

"Руслан" викотився за межі злітно-посадкової смуги скрін відео

Причиною НП стали неполадки з двигуном ТАСС

Фрагменти Ан-124 почали відділятися ще в польоті Telegram Baza

У літака пошкоджено шасі і крила Telegram Baza

Як повідомляв OBOZREVATEL, в індійському місті Каріпур літак авіакомпанії Air India здійснив жорстку посадку і викотився за межі смуги, при цьому його корпус частково зруйнувався. Загинули 18 осіб, понад 50 поранені.