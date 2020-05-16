У разі ядерного конфлікту між США і Росією остання гарантовано програє.

Як заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL відомий російський політолог Дмитро Орєшкін, росіяни скільки завгодно можуть погрожувати і шантажувати ядерною зброєю, але вони не самогубці.

Володимир Путін програє в ядерному протистоянні зі США

"Вони розуміють, що в разі ядерного конфлікту їм залишиться втішатися тим, що вони потраплять у рай, як говорив Володимир Володимирович, а американці просто здохнуть", – зазначив він.

При цьому, за словами Орешкіна, є робоча гіпотеза, що американці ще й "не здохнуть", бо у них досить добре розвинена система оборони.

"Чи, у всякому разі, здохнуть, але не всі. А ось путінська бригада буде вичищена під корінь", – наголосив політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова застосувати ядерну зброю тільки після того, як потенційний агресор завдасть удару.

"Агресор має знати, що відплата неминуча. Ми жертви агресії, ми, як мученики, потрапимо в рай. А вони просто всі здохнуть. Бо навіть покаятися не встигнуть", – сказав він.

Скандально відомий протоієрей Російської православної церкви Всеволод Чаплін також закликав росіян не боятися смерті після ядерного вибуху.