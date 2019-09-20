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20 вересня • оновлено в 13:02
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У Росії працівники колонії влаштували стриптиз: вульгарне відео

3.5т Читати матеріал російською

У Красноярську (Росія) на корпоративі з нагоди Дня лісника працівники колонії-поселення №14 влаштували стриптиз.

Відео еротичного танцю просочилося в мережу. Про це повідомляє телеграмканал "Красноярск №1".

На відео дівчата роздягають чоловіків. За словами тимчасового виконувача обов'язків начальника колонії Олександра Трефилова, якого усунули, це міг бути просто конкурс.

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У регіональному управлінні ФСВП виданню "Проспект Миру" заявили, що захід відбувся не в колонії, а у клубі селища Тамтачет.

Джерела повідомили, що стриптиз почався після того, як із заходу пішов Трефилов. До того, як він пішов, працівники брали участь у культурній програмі і вечеряли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше курсанти Ульяновського інституту цивільної авіації зняли провокаційний кліп-пародію на хіт італійського діджея Benny Benassi під назвою Satisfaction

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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Сцyкo, и после этого Сенцовы нам будут втирать что им в России плохо сиделось?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Быдлo кацaпское. Это все, что про этот скот надо знать! Это животные. Одичалые менты.
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70rus xxx
70rus xxx
ПООЗООРРР!!!! Украина все из себя целку строит.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
70rus xxx, ты тупое, животное? Что тебе "не по делу" во фразе "смотри кино"? Или вас, мусора паРРашные, исключительно в дурке подбирают?
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70rus xxx
70rus xxx
Кацaп Кацaпыч, смешон ты,малый.Но,не осуждаю.Все живу ожиданием,когда ты хоть что то по делу скажешь?
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