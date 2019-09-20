У Росії працівники колонії влаштували стриптиз: вульгарне відео

У Красноярську (Росія) на корпоративі з нагоди Дня лісника працівники колонії-поселення №14 влаштували стриптиз.

Відео еротичного танцю просочилося в мережу. Про це повідомляє телеграмканал "Красноярск №1".

На відео дівчата роздягають чоловіків. За словами тимчасового виконувача обов'язків начальника колонії Олександра Трефилова, якого усунули, це міг бути просто конкурс.

У регіональному управлінні ФСВП виданню "Проспект Миру" заявили, що захід відбувся не в колонії, а у клубі селища Тамтачет.

Джерела повідомили, що стриптиз почався після того, як із заходу пішов Трефилов. До того, як він пішов, працівники брали участь у культурній програмі і вечеряли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше курсанти Ульяновського інституту цивільної авіації зняли провокаційний кліп-пародію на хіт італійського діджея Benny Benassi під назвою Satisfaction

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.