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У Росії спалахнув великий десантний корабель: відео чергового провалу

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У понеділок, 27 травня, в порту міста Сєвєроморськ (Росія) загорівся десантний корабель Північного флоту "Митрофан Москаленко".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), який опублікував підтверджувальне відео. (Щоб подивитися, доскрольте новина до кінця).

На кадрах видно, що над судном піднімаються клуби чорного диму. При цьому пожежники біля корабля так і не з'явилися.

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У Росії спалахнув великий десантний корабель

У Росії спалахнув великий десантний корабель

vmnews.ru

"Митрофан Москаленко"

"Митрофан Москаленко"

narodna-pravda.ua

За даними "Вечернего Мурманска", пожежа виникла на "206 заводі", а кораблі стояли там для утилізації. Крім того, очевидці повідомили, що "Митрофан Москаленко" горить уже не вперше. З'явилася інформація також, що осередком займання могло стати судно, яке стояло поруч – "Гремящий".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії трапилася масштабна пожежа на території відомого заводу-виробника балістичних ракет "Красмаш".

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Росія
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Новини Росії
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
"Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что корабль проекта 1174 "Носорог", находившийся с 2002 года в резерве, отправят на утилизацию" Это то что забыл написать обоз)
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Шкорына Николай
Шкорына Николай
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
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леня зе
леня зе
пожар возник на "206 заводе", а корабли стояли там для утилизации.для тех кто читает только заголовок 😂😂😂
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