Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії спалахнув теплохід: є жертва. Перші фото і відео

843 Читати матеріал російською

У Санкт-Петербурзі (Росія) на Жовтневій набережній в Уткінській заплаві спалахнула пожежа на теплоході "Петро Чайковський".

Як передає Telegram-канал Mash, займання почалося в каюті другого механіка. У результаті НП він загинув. Попередньо, чоловік отруївся чадним газом. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
Згоріли, тримаючись за руки: з'ясувалися моторошні деталі про жертв пожежі у "Токіо Стар"

Поруч із теплоходом, який спалахнув, борт у борт стояло ще одне судно – "Сергій Дягілєв".

У Росії спалахнув теплохід: є жертва. Перші фото і відео
У Росії спалахнув теплохід: є жертва. Перші фото і відео

Звідти теж довелося евакуювати людей. Усього на берег зійшло близько 200 осіб.

У каюті, де почалася пожежа, вигоріло 8 квадратних метрів.

Відео - Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському Саратові трапилася велика пожежа у житловому двоповерховому будинку на площі 600 кв. м.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Гoвно не тонет! Зато горит хорошо! Доказано кацaпами!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...