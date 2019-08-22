У Росії спалахнув теплохід: є жертва. Перші фото і відео

У Санкт-Петербурзі (Росія) на Жовтневій набережній в Уткінській заплаві спалахнула пожежа на теплоході "Петро Чайковський".
Як передає Telegram-канал Mash, займання почалося в каюті другого механіка. У результаті НП він загинув. Попередньо, чоловік отруївся чадним газом. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Поруч із теплоходом, який спалахнув, борт у борт стояло ще одне судно – "Сергій Дягілєв".
Звідти теж довелося евакуювати людей. Усього на берег зійшло близько 200 осіб.
У каюті, де почалася пожежа, вигоріло 8 квадратних метрів.
Відео - Mash
Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському Саратові трапилася велика пожежа у житловому двоповерховому будинку на площі 600 кв. м.
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