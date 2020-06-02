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2 червня • оновлено в 18:45
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У Росії спалахнув скандал з роликом про сім'ю гомосексуалістів: мережа в шоці. Відео

3.5т
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Росії показали ролик про усиновлення дитини гей-парою, який спрямований на підтримку змін до Конституції. Він викликав негативну реакцію росіян.

У ньому показано, як хлопчика з дитячого будинку всиновлюють. Однак виявляється, що жити він буде з двома гомосексуалістами, на що персонал реагує з огидою (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Офіційний ролик на 1 липня: голосуй за поправки до Конституції або всіх російських дітей заберуть до себе додому геї", – написав медіаменеджер Петро Верзілов.

У Росії спалахнув скандал з роликом про сім'ю гомосексуалістів: мережа в шоці. Відео

"Реально, путінські чиновники зовсім поїхали на темі гомосексуальності", – зазначив опозиційний політик Олексій Навальний.

Також ролик викликав негативну реакцію інших росіян: "Тобто, замість того, щоб прагнути до того, що в країні немає дітей-сиріт, знову воюють з тими, хто займається сексом не з офіційно схваленої методичке"; "Аж плакати хочеться. Як таке могли зняти?"; "Мені стало соромно дивитися прикріплений ролик. Взагалі, що поганого? Замість виховательок, у яких на кожного малюка не вистачить часу, дитина отримає батьків, які заради нього пройшли купу інстанцій, які хочуть і можуть бути батьками для нього"; "Одне питання: тобто вони думають, що геї будуть насильно одягати хлопчика в сукні?".

У Росії спалахнув скандал з роликом про сім'ю гомосексуалістів: мережа в шоці. Відео
У Росії спалахнув скандал з роликом про сім'ю гомосексуалістів: мережа в шоці. Відео
У Росії спалахнув скандал з роликом про сім'ю гомосексуалістів: мережа в шоці. Відео
У Росії спалахнув скандал з роликом про сім'ю гомосексуалістів: мережа в шоці. Відео
У Росії спалахнув скандал з роликом про сім'ю гомосексуалістів: мережа в шоці. Відео
У Росії спалахнув скандал з роликом про сім'ю гомосексуалістів: мережа в шоці. Відео
У Росії спалахнув скандал з роликом про сім'ю гомосексуалістів: мережа в шоці. Відео
У Росії спалахнув скандал з роликом про сім'ю гомосексуалістів: мережа в шоці. Відео

Пізніше з'ясувалося, що актор Олександр Філімоменко, який зіграв "гей-маму", буде голосувати проти поправок до Конституції.

При це він уточнив, що він знявся в двох таких роликах. "Це буде серія, але я граю тільки в двох", – наводить слова Філімоненко "Говорить Москва".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до конституції, які дозволять йому знову переобратися. В результаті Держдума проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів в Росії в третьому читанні. Голосування щодо внесення правок до конституції відбудеться 1 липня 2020 року.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Батьки і діти
Місце
Росія
Тег
ЛГБТ
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