У Росії спалахнув НПЗ: усі подробиці НП

У неділю, 13 січня, в Уфі (Росія) сталася пожежа на нафтопереробному заводі (НПЗ).

Про це повідомляє "РИА Новости". Займання, якому присвоєно другий ранг складності, виникло на вулиці Ульянових в Орджонікідзевському районі Уфи о 9.10 за місцевим часом.

Вогонь згодом перекинувся на силові кабелі і технологічне обладнання. За попередніми даними, постраждалих немає.

Новини У Запоріжжі спалахнула заправка

НПЗ в Уфі РИА ФАН

"На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу спостерігалося відкрите горіння силових кабелів під напругою на площі 150 квадратних метрів", – повідомив представник МНС Башкирії. На цій підставі НП присвоїли спочатку третій ранг складності, який незабаром був змінений на другий.

РИА ФАН

РИА ФАН

Відзначається, що о 10.00 за місцевим часом пожежу вдалося локалізувати на площі 100 квадратних метрів.

У цілому до гасіння пожежі залучили 76 осіб і 24 одиниці техніки. "Зараз фахівці розглядають одну причину загорання — порушення вимог пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів", — повідомили в МНС Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Калуші Івано-Франківської області сталася масштабна пожежа на поліолефіновому заводі "Карпатнафтохім".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.