У Росії спалахнув НПЗ: усі подробиці НП

У неділю, 13 січня, в Уфі (Росія) сталася пожежа на нафтопереробному заводі (НПЗ).
Про це повідомляє "РИА Новости". Займання, якому присвоєно другий ранг складності, виникло на вулиці Ульянових в Орджонікідзевському районі Уфи о 9.10 за місцевим часом.
Вогонь згодом перекинувся на силові кабелі і технологічне обладнання. За попередніми даними, постраждалих немає.
НПЗ в Уфі
РИА ФАН
"На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу спостерігалося відкрите горіння силових кабелів під напругою на площі 150 квадратних метрів", – повідомив представник МНС Башкирії. На цій підставі НП присвоїли спочатку третій ранг складності, який незабаром був змінений на другий.
РИА ФАН
РИА ФАН
Відзначається, що о 10.00 за місцевим часом пожежу вдалося локалізувати на площі 100 квадратних метрів.
У цілому до гасіння пожежі залучили 76 осіб і 24 одиниці техніки. "Зараз фахівці розглядають одну причину загорання — порушення вимог пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів", — повідомили в МНС Росії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Калуші Івано-Франківської області сталася масштабна пожежа на поліолефіновому заводі "Карпатнафтохім".
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