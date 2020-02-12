У Росії спалахнув гучний скандал через темношкірого з георгіївською стрічкою на пенісі. 18+

У Росії розгорівся скандал через публікацію в мережі фото темношкірого чоловіка на тлі російського прапора з георгіївською стрічці на пенісі.

Знімок з'явився на сайті гумористичної енциклопедії "Луркоморье". Роскомнагляд зажадав видалити картинку через те, що вона "висловлює явну неповагу до держави, Конституції, офіційним символам Росії і глави держави", повідомив в своєму Telegram-каналі один із засновників проекту Давид Хомак.

У Роскомнагляді уточнили, що 10 лютого зображення внесли до реєстру забороненої інформації на вимогу Генпрокуратури Росії. Картинку назвали образливою і такою, що порушує моральність.

Скандальне фото було опубліковане на одній зі сторінок сайту, присвяченій темношкірим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися фото пропагандистських заходів, до яких терористи "Л / ДНР" долучили дітей. Так, вони влаштували в навчальних закладах "день георгіївської стрічки" і "день прапора" ЛНР ".

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