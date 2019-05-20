У Росії спалахнув автоцентр: перші відео НП

У понеділок, 20 травня, в російському Кемерово загорілися автосалон Hyundai і автоцентр Славія.

Про це повідомляє "Інтерфакс". Загиблих та постраждалих немає. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За словами очевидців, пожежа охопила дах і верхній поверх будівлі.

Говорит Москва

Говорит Москва

"Пожежа на даху автосалону. На місці працюють 12 автоцистерн та дві автодрабини, всього – 14 одиниць техніки", – повідомили в прес-службі ГУ МНС у Кемеровській області.

Станом на 19:30 пожежу загасили. Її площа досягла 1,5 тисячі квадратних метрів. Причини загоряння поки що не встановлені.

Говорит Москва

Говорит Москва

Говорит Москва

Говорит Москва

Говорит Москва

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Говорит Москва

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Говорит Москва

в Кемерово опять крупный пожар. горит автосалон. часть здания обламывается, дым до сих пор чёрный.

кста, автосалон в 3-х метрах от заправки😐 pic.twitter.com/izhQTj0Hum — 🐟ponyo_fi$h🐟 (@PFishii) 20 мая 2019 г.

В Кемерово горит опель центр pic.twitter.com/7mDYeEIj4E — Киселёк (@Kiselimba) 20 мая 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у березниківській філії "Азот" АТ "ОХК "Уралхім" (Пермський край) стався вибух.

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