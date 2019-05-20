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У Росії спалахнув автоцентр: перші відео НП

5.7тЧитати матеріал російською

У понеділок, 20 травня, в російському Кемерово загорілися автосалон Hyundai і автоцентр Славія.

Про це повідомляє "Інтерфакс". Загиблих та постраждалих немає. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За словами очевидців, пожежа охопила дах і верхній поверх будівлі.

Новини
Горять тисячі метрів: у Росії спалахнула величезна пожежа. Відео
У Росії спалахнув автоцентр: перші відео НП

Говорит Москва

У Росії спалахнув автоцентр: перші відео НП

Говорит Москва

"Пожежа на даху автосалону. На місці працюють 12 автоцистерн та дві автодрабини, всього – 14 одиниць техніки", – повідомили в прес-службі ГУ МНС у Кемеровській області.

Станом на 19:30 пожежу загасили. Її площа досягла 1,5 тисячі квадратних метрів. Причини загоряння поки що не встановлені.

У Росії спалахнув автоцентр: перші відео НП

Говорит Москва

У Росії спалахнув автоцентр: перші відео НП

Говорит Москва

У Росії спалахнув автоцентр: перші відео НП

Говорит Москва

У Росії спалахнув автоцентр: перші відео НП

Говорит Москва

У Росії спалахнув автоцентр: перші відео НП

Говорит Москва

У Росії спалахнув автоцентр: перші відео НП
У Росії спалахнув автоцентр: перші відео НП

Twitter ‏Yumeko00000

У Росії спалахнув автоцентр: перші відео НП

Twitter ‏Yumeko00000

У Росії спалахнув автоцентр: перші відео НП

Twitter ‏Yumeko00000

У Росії спалахнув автоцентр: перші відео НП

Говорит Москва

У Росії спалахнув автоцентр: перші відео НП

‏ Twitter acnug

У Росії спалахнув автоцентр: перші відео НП

Говорит Москва

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у березниківській філії "Азот" АТ "ОХК "Уралхім" (Пермський край) стався вибух.

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