У Росії спалахнув автоцентр: перші відео НП

У понеділок, 20 травня, в російському Кемерово загорілися автосалон Hyundai і автоцентр Славія.
Про це повідомляє "Інтерфакс". Загиблих та постраждалих немає. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
За словами очевидців, пожежа охопила дах і верхній поверх будівлі.
Говорит Москва
Говорит Москва
"Пожежа на даху автосалону. На місці працюють 12 автоцистерн та дві автодрабини, всього – 14 одиниць техніки", – повідомили в прес-службі ГУ МНС у Кемеровській області.
Станом на 19:30 пожежу загасили. Її площа досягла 1,5 тисячі квадратних метрів. Причини загоряння поки що не встановлені.
Говорит Москва
Говорит Москва
Говорит Москва
Говорит Москва
Говорит Москва
Twitter Yumeko00000
Twitter Yumeko00000
Twitter Yumeko00000
Говорит Москва
Twitter acnug
Говорит Москва
Пожар в центре Кемерово. pic.twitter.com/dPvfc2Yx06— choise_set (@choise_set) 20 мая 2019 г.
в Кемерово опять крупный пожар. горит автосалон. часть здания обламывается, дым до сих пор чёрный.— 🐟ponyo_fi$h🐟 (@PFishii) 20 мая 2019 г.
кста, автосалон в 3-х метрах от заправки😐 pic.twitter.com/izhQTj0Hum
В Кемерово горит опель центр pic.twitter.com/7mDYeEIj4E— Киселёк (@Kiselimba) 20 мая 2019 г.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у березниківській філії "Азот" АТ "ОХК "Уралхім" (Пермський край) стався вибух.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.