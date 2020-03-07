У Росії спалахнув ангар з радіоелектронікою: перші фото і відео

У суботу, 7 березня, у селищі Мосрентген у Новій Москві загорівся ангар з радіоелектронікою.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби, зазначивши, що вогонь поширився на 3 тисячі метрів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Також стало відомо, що ангар обвалився. Інформація про жертви або поранених на даний момент не надходила.

Пожежа в Новій Москві 360

"Є загроза поширення вогню на сусідній ангар", – повідомили в правоохоронних органах.

Пожежі присвоєно другий ранг. За попередніми даними, всередині приміщення є електроніка. Пізніше стало відомо, що пожежу вдалося локалізувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Пермському краї Росії прорвало магістральний газопровід "Прогрес", в результаті чого стовп вогню піднявся високо в небо.

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