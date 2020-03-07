Головна Новини
7 березня • оновлено в 18:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії спалахнув ангар з радіоелектронікою: перші фото і відео

1.5т
Читати матеріал російською

У суботу, 7 березня, у селищі Мосрентген у Новій Москві загорівся ангар з радіоелектронікою.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби, зазначивши, що вогонь поширився на 3 тисячі метрів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Також стало відомо, що ангар обвалився. Інформація про жертви або поранених на даний момент не надходила.

Пожежа в Новій Москві

Пожежа в Новій Москві

360

"Є загроза поширення вогню на сусідній ангар", – повідомили в правоохоронних органах.

Пожежі присвоєно другий ранг. За попередніми даними, всередині приміщення є електроніка. Пізніше стало відомо, що пожежу вдалося локалізувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Пермському краї Росії прорвало магістральний газопровід "Прогрес", в результаті чого стовп вогню піднявся високо в небо.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Росія
Тег
пожежа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги