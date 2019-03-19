У Росії спалахнули масові протести через жорстоке зґвалтування молодої матері

В Якутії спалахнули масові протести після того, як троє мігрантів із Киргизії напали на молоду матір, яка поспішала додому до доньки. Один із них зґвалтував її.

Після жорстокого інциденту жителі Якутська організували збори проти трудових мігрантів. В акції взяли участь глава Якутії Айсен Ніколаєв і мер Якутська Сардана Авксентьєва, передає SakhaLife.

На зборах були присутні декілька тисяч людей. До цього на стихійний мітинг виходили приблизно 200 людей, щойно інформація про зґвалтування розлетілася по ЗМІ. Агресивно налаштовані люди закликали вчинити самосуд над злочинцями і вигнати мігрантів із регіону. Водночас вихідцям із Киргизії почали приходити погрози.

За інформацією ЗМІ, ситуація в регіоні залишається напруженою. Виїзди з найближчих до Якутська улусів перекриті. Таке рішення правоохоронні органи взяли після того, як соціальні мережі і месенджери республіки вибухнули люттю і закликами.

У регіоні пообіцяли провести масові перевірки щодо приїжджих. У разі виявлення порушень мігранти будуть депортовані.

Уночі 17 березня ґвалтівник затягнув жительку Якутська в салон Toyota Corolla і зґвалтував її. Після чого злочинець відвіз жінку в автомайстерню, де залишив під наглядом двох своїх знайомих. Постраждала дочекалася, поки чоловіки заснуть, втекла і звернулася в поліцію. Насильником виявився 23-річний чоловік.

Мітинг у Якутську vostok.today

Мітинг у Якутську vostok.today

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії студенти жорстоко зґвалтували однокурсника і зняли це на відео.

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