У Росії спалахнула страшна пожежа на заводі: моторошне відео

У суботу, 21 березня, в Московській області Росії загорілися складські приміщення Дмитрівського алюмінієвого заводу.

Вогонь охопив понад 80% площі, покрівля будівлі обрушилася. Пожежі присвоїли третій підвищений ранг складності, повідомляє "Інтерфакс" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Рятувальники готують авіацію для гасіння загоряння. Боротися з вогнем планують також за допомогою пожежного поїзда. За попередньою інформацією, в пригоді ніхто не постраждав. Причина пожежі невідома.

Telegram "Говорит Москва" Пожежа під Москвою

Telegram "Говорит Москва" Пожежа під Москвою

Telegram "Говорит Москва" Пожежа під Москвою

Telegram "Говорит Москва" Пожежа під Москвою

Як писав OBOZREVATEL раніше, в окупованій бойовиками Луганській області на Алчевському коксохімічному заводі стався обвал 200 метрів газопроводу, через що почалася пожежа.

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