У Росії спалахнула пожежа в нафтовій шахті: розпочато евакуацію

У нафтошахті "Яреганефть" у республіці Комі (РФ) 1 листопада відбулося пожежа.

Про це повідомляється на сайті МНС. Попередньо, на аварійній ділянці перебували 82 особи, було розпочато їх евакуацію.

Всіх гірників із нафтової шахти вивели на поверхню, повідомили згодом у пресслужбі ТОВ "Лукойл-Комі".

Інформація про пожежу в ухилому блоці №3 нафтошахти №1 НШУ "Яреганефть" надійшла до МНС Росії о 20:03 від чергового Печорського воєнізованого гірничорятувального загону МОГО "Ухта".

Відомо, що "Яреганефть" належить російській нафтовій компанії "Лукойл".

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