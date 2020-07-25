У Росії спалахнула наймасштабніша акція протесту: вимагають скинути Путіна. Фото і відео

У суботу, 25 липня, в Хабаровську (Росія) пройшли мітинги протесту на захист колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Також росіяни вимагають відставки глави РФ Володимира Путіна.

Як пише "Медуза", сьогоднішня акція стала найбільшою, затьмаривши попередні мітинги в підтримку ексчиновника. Протестуючі скандують такі гасла: "Свободу", "Поки ми єдині – ми непереможні", "Це наш край", а також "Геть царя", "Росія, прокидайся" і "Путіна у відставку".

Мітинг у Владивостоці

Протестуючі росіяни вийшли на центральні вулиці Хабаровська – Тургенєва, Муравйова-Амурського і центральну площу Леніна. За даними видання в акції протесту беруть участь кілька десятків тисяч осіб, що приблизно на третину більше, ніж під час попередніх суботніх акцій, 18 і 11 липня, які були названі наймасовішими в історії Хабаровська.

Мітинг у Владивостоці

Додамо, що "Комсомольская правда" пише, що число протестуючих досягло 20 тисяч чоловік, в той же час в мерії міста кажуть, що на мітинг лише 6,5 тисячі росіян.

"У крайовій столиці проходить чергова акція на підтримку арештованого губернатора краю Сергія Фургала. На площі перед урядом регіону сьогодні зібралося близько трьох тисяч осіб. Під час ходи до натовпу приєдналися ще близько трьох тисяч осіб. Всього акція зібрала близько 6,5 тисяч городян", – повідомили в мерії міста.

Відзначимо, що акції протесту на підтримку Фургала проходили також у Владивостоці, Южно-Сахалінську і Комсомольська-на-Амурі. Також попередньо відомо, що у Владивостоці затримали кілька людей за участь у несанкціонованому мітингу.

Хабаровськ

Протести в Хабаровську

Мітинг на вулицях Хабаровська

Мітинг у Владивостоці на підтримку Хабаровська

Протест у Владивостоці

Як повідомляв OBOZREVATEL :