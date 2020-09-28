У Росії сотні людей стовпилися в черзі за тестом на коронавірус. Відео

Карина Бондаренко Новини Росії 05:56, 28.09.2020

Пасажири російського аеропорту Шереметьєво в Хімках Московської області вишикувалися у величезні черги на проходження тесту на коронавірус.

Прибуваючих із-за кордону громадян зобов'язали здати тест, повідомляє телеканал РЕН ТВ. Це і призвело до стовпотворіння (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що багато людей вважають недоцільними дані заходи, оскільки в черзі пасажири стоять практично впритул, а чекати тестів доводиться тривалий час. Деяким мандрівникам довелося витратити години, щоб пройти тест.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українцям не зможуть зняти обмеження на необов'язкові поїздки в деякі держави Європейського Союзу через погану епідемічну ситуацію з коронавірусом в країні.

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

Двигун Ан-26, що впав, був вкрай зношений: Бутусов оприлюднив документ

Швеція заявила в ООН про глобальну загрозу через анексію Криму та війну на Донбасі

Вірменія та Азербайджан розв'язали бої, багато жертв. Всі подробиці, фото і відео

Плановая катастрофа курсантского Ан-26Ш

Озвучені втрати Вірменії в Нагірному Карабасі