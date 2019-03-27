У Росії собака накинувся на дитину на дитячому майданчику. Відео 18+

У Свердловській області Росії в місті Ревда бездомний собака напав та покусав 12-річного хлопчика.

Місцева поліція вже порушила кримінальну справу через напад тварини на дитину, повідомляє прес-служба регіонального СКРФ (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Кримінальна справа порушена з урахуванням того, що вбачаються ознаки невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків посадовими особами, які відповідають за відловлювання бродячих тварин", – йдеться в повідомленні.

У мережі опублікували запис нападу, на якому видно, що собака накинувся на хлопчика на дитячому майданчику. Поряд працював двірник, але він ніяк не реагував. Відомо, що прогнав пса чоловік, який проїжджав повз на авто.

У поліції зазначили, що в результаті нападу у дитини множинні укуси, їй наклали шви на ногу.

Кримінальна справа розслідується за ст. 293 Кримінального кодексу РФ ("Халатність"). Нині слідство встановлює посадових осіб, відповідальних за відловлювання бродячих тварин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії зграя бродячих собак покусала дитину.

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