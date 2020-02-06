"Вони скакали за Батьківщину!" Мережу підірвав російський "шедевр на батутах" до дня Перемоги. Відеофакт

У мережі показали дивне відео з Росії, на якому дівчата в радянській військовій формі стрибають на батутах із георгіївськими стрічками під пісню про день Перемоги.

Ролик опублікували на сторінці "Записки сумасшедшего" в Twitter. На іншій сторінці "Город срехов" на цьому ж відео була вже інша пісня – частівки про Бабу Ягу (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У коментарях виступ викликав бурхливу дискусію. Користувачі неабияк посміялися над ідеєю. Інші ж відзначили, що музика явно накладена, однак для костюмів і танців на батутах виправдання не знайшли.

Мережу підірвав російський "шедевр на батутах" до дня Перемоги Скріншот з відео

"Це якась психіатрична клініка?", "Відео до майбутньої статті Wikipedia "Pobedobesie", "Вони скакали за Батьківщину", "Скакали ***ушки. З трусів дістали гармати", "Дурдом на батутиках", "Я зі страхом чекаю 9 травня", "Це п'ять!", "Х*ровографія", "Зовсім із розуму вижили", "Діди б зараз ***їли", "Ера маразму", "Діди танцювали", "В психлікарні все стабільно", "Хто не скаче, той москаль?", "Застав дурнів дню Перемоги молитися", – написали в коментарях.

У божевільні свято кожного дня! pic.twitter.com/nSRNO2cYxa - Записки божевільного (@Pavel_XII) February 6, 2020

Путін - президент Ебароссіі pic.twitter.com/WvGiFkzjPE - МІСТО ГРІХІВ | SIN CITY (@ sincity8512) February 6, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Пермському краї Росії школярів на уроках вчили розганяти мітинги.

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