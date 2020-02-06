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7 лютого • оновлено в 07:31
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"Вони скакали за Батьківщину!" Мережу підірвав російський "шедевр на батутах" до дня Перемоги. Відеофакт

3.8т
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У мережі показали дивне відео з Росії, на якому дівчата в радянській військовій формі стрибають на батутах із георгіївськими стрічками під пісню про день Перемоги.

Ролик опублікували на сторінці "Записки сумасшедшего" в Twitter. На іншій сторінці "Город срехов" на цьому ж відео була вже інша пісня – частівки про Бабу Ягу (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У коментарях виступ викликав бурхливу дискусію. Користувачі неабияк посміялися над ідеєю. Інші ж відзначили, що музика явно накладена, однак для костюмів і танців на батутах виправдання не знайшли.

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Мережу підірвав російський "шедевр на батутах" до дня Перемоги

Мережу підірвав російський "шедевр на батутах" до дня Перемоги

Скріншот з відео

"Це якась психіатрична клініка?", "Відео до майбутньої статті Wikipedia "Pobedobesie", "Вони скакали за Батьківщину", "Скакали ***ушки. З трусів дістали гармати", "Дурдом на батутиках", "Я зі страхом чекаю 9 травня", "Це п'ять!", "Х*ровографія", "Зовсім із розуму вижили", "Діди б зараз ***їли", "Ера маразму", "Діди танцювали", "В психлікарні все стабільно", "Хто не скаче, той москаль?", "Застав дурнів дню Перемоги молитися", – написали в коментарях.

"Вони скакали за Батьківщину!" Мережу підірвав російський "шедевр на батутах" до дня Перемоги. Відеофакт
"Вони скакали за Батьківщину!" Мережу підірвав російський "шедевр на батутах" до дня Перемоги. Відеофакт
"Вони скакали за Батьківщину!" Мережу підірвав російський "шедевр на батутах" до дня Перемоги. Відеофакт
"Вони скакали за Батьківщину!" Мережу підірвав російський "шедевр на батутах" до дня Перемоги. Відеофакт
"Вони скакали за Батьківщину!" Мережу підірвав російський "шедевр на батутах" до дня Перемоги. Відеофакт
"Вони скакали за Батьківщину!" Мережу підірвав російський "шедевр на батутах" до дня Перемоги. Відеофакт
"Вони скакали за Батьківщину!" Мережу підірвав російський "шедевр на батутах" до дня Перемоги. Відеофакт
"Вони скакали за Батьківщину!" Мережу підірвав російський "шедевр на батутах" до дня Перемоги. Відеофакт
"Вони скакали за Батьківщину!" Мережу підірвав російський "шедевр на батутах" до дня Перемоги. Відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Пермському краї Росії школярів на уроках вчили розганяти мітинги.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ------ https://cuz.su/menso
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2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
dfhdfhdf dfdfhdf, посмотри видео - там самки Кацaпа прыгают как идиотки. Сразу упадет твой "стояк" - и будешь ты простым импотентишкой - как любой кацaп!
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5
1
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ну шо, животные паРРашные? Хто не скаче - той москаль? (с) Мрази вы, скот росейский! Фу, бля, какая же мерзость - росея!
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5
2
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Махал Махалыч, Туловище дырявое, это шоу,а ты мразотина поганая на площадях скакало,петушара пробитая.
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