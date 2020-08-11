У Росії сильною зливою змило багатоквартирний будинок

Борис Бондар Новини Росії 22:17, 11.08.2020 Оновлено: 22:21, 11.08.2020

У Росії в селі Кутопьюган Ямало-Ненецького автономного округу багатоквартирний будинок змило дощем. У будівлі на момент події проживали семеро осіб.

Про це повідомили на сайті адміністрації Надимського району. В результаті події ніхто не постраждав.

"Після грози і сильної зливи підмило палі будинку №7 по вулиці 70 років Жовтня. Палі обломилися, і будинок з'їхав з них приблизно на півметра, стіни і підлога дали тріщини", - сказано в повідомленні.

На даний момент місцева влада вирішує питання про тимчасове розселення мешканців постраждалого будинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Норвегії на мисі Кракнесет через сейсмічну активність стався зсув. Внаслідок чого вісім будинків змило в море.

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