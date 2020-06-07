У Росії сильний паводок зруйнував мости: рух перекрили. Фото і відео
У Красноярському краї РФ сильний паводок зруйнував кілька мостів через гірські річки.
Як повідомляє Telegram-канал "Стрелка", зокрема, пошкоджено міст через Койський струмок (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Рух зараз там призупинено, на дорогах чергують співробітники поліції. Крім цього, частково перекрита дорога між селищем Кой і Партизанським. Людей відправляють в об'їзд", – йдеться в повідомленні.
Також постраждала переправа через річку Сейба на 211 кілометрі траси "Саяни".
Тепер дістатися до Красноярська можна тільки в об'їзд по трасі Р-267 або залізницею.
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