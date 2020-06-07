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7 червня • оновлено в 12:53
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У Росії сильний паводок зруйнував мости: рух перекрили. Фото і відео

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У Красноярському краї РФ сильний паводок зруйнував кілька мостів через гірські річки.

Як повідомляє Telegram-канал "Стрелка", зокрема, пошкоджено міст через Койський струмок (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сильний паводок зруйнував мости в Красноярському краї

Сильний паводок зруйнував мости в Красноярському краї

"Рух зараз там призупинено, на дорогах чергують співробітники поліції. Крім цього, частково перекрита дорога між селищем Кой і Партизанським. Людей відправляють в об'їзд", – йдеться в повідомленні.

Також постраждала переправа через річку Сейба на 211 кілометрі траси "Саяни".

Тепер дістатися до Красноярська можна тільки в об'їзд по трасі Р-267 або залізницею.

Міст через Койський струмок

Міст через Койський струмок

Telegram\"Стрелка"

Міст через Койський струмок

Міст через Койський струмок

Telegram\"Стрелка"

Міст через річку Сейба

Міст через річку Сейба

Telegram\"Стрелка"

Міст через річку Сейба

Міст через річку Сейба

Telegram\"Стрелка"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області село Банилів може опинитися під водою. Через рясні дощі гірська річка Черемош розмиває стару дамбу, яку може прорвати.

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