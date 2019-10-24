У Росії школярка по-звірячому згвалтувала пляшкою двох дітей

В Коломні Московської області Росії 15-річна школярка жорстоко познущалася над двома семикласницями.

Вона затягла їх до покинутого будинку і згвалтувала пляшкою. Про кричущий випадок пише "Комсомольская правда".

Кривдниця вчиться в різних школах з жертвами. Вона приревнувала дівчаток до хлопця, який їй подобається, і вирішила жорстоко розправитися, застосувавши дії сексуального характеру.

Батьки дітей вже написали заяву в поліцію. За словами вчителів, дівчина, яка нападала, з дитинства відрізнялася агресією. Вона з бідної сім'ї, а коло спілкування складається з дітей з корекційної школи. Дівчина перебуває на обліку в поліції і не один раз була спіймана за розпиванням спиртного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському Омську школярки згвалтували свою однокласницю і зняли це на відео.

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