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18 вересня • оновлено в 13:29
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У Росії школярі по-звірячому вбили двох чоловіків

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В Алтайському краї (Росія) затримали учнів ліцею, яких підозрюють у жорстокому вбивстві двох чоловіків.

Про це повідомили в Слідчому комітеті Росії, передає Лента.ру. В одному з будинків в селі Солонешное виявили тіла двох чоловіків 52-х і 37-ми років.

Підозрюваними виявилися 15-ти та 16-річні учні місцевого професійного ліцею.

У Росії підлітки вбили двох чоловіків

У Росії підлітки вбили двох чоловіків

kmsk.dp.ua

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Згідно з однією з версій, увечері 16 вересня вони прийшли до жертв, підозрюючи їх у крадіжці запасних частин. В результаті конфлікту підлітки побили чоловіків, зламавши їм шиї.

Слідчі з'ясовують обставини події, суд незабаром прийме рішення про взяття підозрюваних під варту.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в російському селищі Лесколово 15-річний підліток вбив випадкового перехожого через вуличного конфлікту.

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацaпские выродки - вы где? Где все эти подонки из паРРаши? Скот одичалый - шо вы не гавкаете, падлы? От выродки расейские!
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