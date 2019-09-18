У Росії школярі по-звірячому вбили двох чоловіків

В Алтайському краї (Росія) затримали учнів ліцею, яких підозрюють у жорстокому вбивстві двох чоловіків.

Про це повідомили в Слідчому комітеті Росії, передає Лента.ру. В одному з будинків в селі Солонешное виявили тіла двох чоловіків 52-х і 37-ми років.

Підозрюваними виявилися 15-ти та 16-річні учні місцевого професійного ліцею.

У Росії підлітки вбили двох чоловіків kmsk.dp.ua

Згідно з однією з версій, увечері 16 вересня вони прийшли до жертв, підозрюючи їх у крадіжці запасних частин. В результаті конфлікту підлітки побили чоловіків, зламавши їм шиї.

Слідчі з'ясовують обставини події, суд незабаром прийме рішення про взяття підозрюваних під варту.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в російському селищі Лесколово 15-річний підліток вбив випадкового перехожого через вуличного конфлікту.

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