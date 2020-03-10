У Москві 16-річний школяр помер, випивши 4 банки енергетика за день. НП сталася 9 березня, у хлопчика відмовило серце.

За інформацією "МК", він ріс у багатодітній родині, виховувала школяра мати. За її словами, повернувшись додому, вона застала старшого сина без свідомості, однак привести до тями його жінці не вдалося.

Попередньо, серце школяра не витримало навантаження від енергетичних напоїв. Також однією з версій є вживання наркотиків, які мати знаходила у сина. Хлопчик часто пропускав школу і числився в 8 класі.

У Росії школяр перепив енергетиків і помер informburo.kz

Як повідомляв OBOZREVATEL, енергетичні напої, т.зв. "енергетики", без істотної шкоди для здоров'я можна вживати не частіше ніж один раз на рік, у виняткових випадках.

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