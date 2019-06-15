У Росії серед літа повалив сніг: відео та фото аномалії

У Росії, в Тазовскому районі Ямало-Ненецького автономного округу, раптово повалив сніг.
Фото і відео аномалії в мережі відразу ж виклали очевидці. Як пише "Знак", у регіоні було оголошено штормовий прогноз. Величезна кількість снігу вже призвела до множинних аварій. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте).
Для очищення доріг довелося використовувати спецтехніку.
Сніг у Росії
Паблік "Тазовский район - офіційна група" в "ВКонтакте"
Відзначається, що в останній раз у цей час року сніг випав 12 червня 2017 року. Однак, старожили кажуть, що не пам'ятають влітку такої сильної заметілі.
Паблік "Тазовский район - офіційна група" в "ВКонтакте"
Паблік "Тазовский район - офіційна група" в "ВКонтакте"
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня на трасі Бердичів – Житомир випало дуже багато опадів у вигляді граду і дрібного снігу.
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