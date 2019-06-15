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У Росії серед літа повалив сніг: відео та фото аномалії

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У Росії, в Тазовскому районі Ямало-Ненецького автономного округу, раптово повалив сніг.

Фото і відео аномалії в мережі відразу ж виклали очевидці. Як пише "Знак", у регіоні було оголошено штормовий прогноз. Величезна кількість снігу вже призвела до множинних аварій. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте).

Для очищення доріг довелося використовувати спецтехніку.

Новини
У Росії серед літа випав сніг: яскраві фото та відео

Сніг у Росії

Сніг у Росії

Паблік "Тазовский район - офіційна група" в "ВКонтакте"

Відзначається, що в останній раз у цей час року сніг випав 12 червня 2017 року. Однак, старожили кажуть, що не пам'ятають влітку такої сильної заметілі.

У Росії серед літа повалив сніг: відео та фото аномалії

Паблік "Тазовский район - офіційна група" в "ВКонтакте"

У Росії серед літа повалив сніг: відео та фото аномалії

Паблік "Тазовский район - офіційна група" в "ВКонтакте"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня на трасі Бердичів – Житомир випало дуже багато опадів у вигляді граду і дрібного снігу.

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Новини Росії
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