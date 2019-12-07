У Росії зірвався газ у житловому будинку: є жертва і постраждалі. Фото

У російському місті Тюмень в суботу, 7 грудня, стався вибух газу в чотириповерховому житловому будинку.

За попередньою інформацією, в результаті події загинув співробітник газової служби, ще три людини постраждали. Про це повідомляє місцевий сайт "Говорит Москва". (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Після вибуху в будівлі почалася пожежа. Обставини НП з'ясовуються.

У Тюмені прогримів вибух в житловому будинку Говорит Москва

Постраждали чотири людини Говорит Москва

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Ірпінь Київської області в четвер, 5 грудня, прогримів потужний вибух в багатоповерхівці. В результаті інциденту загинула людина.

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