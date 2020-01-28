У Росії розсекретили імена семи супершпигунів: що вони робили

Служба зовнішньої розвідки Росії розсекретила імена семи розвідників-нелегалів, які "внесли великий вклад у безпеку країни".

Прізвища назвав директор СЗР Сергій Наришкін під час прес-конференції, повідомляє "РИА Новости". За його словами, це люди з "особливого резерву".

"Це Герой Росії Юрій Анатолійович Шевченко, Герой Радянського Союзу Євген Іванович Кім, Герой Радянського Союзу Михайло Анатолійович Васенко, Герой Росії Віталій В'ячеславович Нетикса і його дружина Тамара Іванівна Нетикса, Володимир Йосипович Лохов і Віталій Олексійович Нуйкін", – підкреслив він.

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Ці люди працювали в іноземній державі під виглядом громадянина цієї держави або будь-якої третьої країни. Саме тому їх називають "нелегеламі".

Деякі з них пішли з життя, деякі до цих пір живі, кажуть у російській розвідці. Подробиці біографії розвідників обіцяють опублікувати пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями в Росії затримали підданого Японії, який нібито намагався отримати секретні матеріали про російський військовий потенціал.

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